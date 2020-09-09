Devrimci İran halkı Fransa’nın Tahran Büyükelçiliği karşısında toplandı

Toplanan grup daha önce Kuran-i Kerim tilavetini dinlediler ve dini değerleri savunmada zerre kader geri adım atmayacaklarını bildirdiler.

Grup daha sonra Chrlier Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürleri aleyhinde sloganlar attı.

Katılımcı bir bayan IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’ Onlar ifade özgürlüğün, dinler ve dini değerlere hakaretle karıştırmışlardır. ‘’ dedi.

Bir diğer katılımcı da Hz. Muhammed’in sevgi ve şefkat peygamberi olduğunu ve bugün Fransız dergisine itiraz için toplandıklarını söyledi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri, 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

İfade özgürlüğünü savunduğunu iddia eden Macron'un, geçen hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Hizbullah'ın meclisteki grubunun lideri Muhammed Raad ile yaptığı görüşmeye ilişkin haber yazan Le Figaro gazetesi muhabirini kameraların önünde azarlaması tepki toplamıştı.

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