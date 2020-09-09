Zarif, Batı'nın çifte standardını eleştirdi

Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İfade özgürlüğü mü? Yoksa kurumsallaşmış ikiyüzlülük mü? 1 milyar 800 milyon Müslümana yönelik şiddet ve nefret ile klişeleşmiş iftiralar atma ve Kuran'a ve Hz. Muhammed'e hakaret etme teşvik edilmekteyken, aynı zamanda çağdaş tarihin iğrenç olayları hakkında kırmızı çizgilerini aşmak yasaktır. Yeter Artık!’ ifadesini kullandı.

İslam ülkelerinin Müslümanları ve liderleri, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yaptığı hakaretin ardından bu hareketi protesto ettiler.

Charlie Hebdo'nun çalışmalarının doğası son derece aşağılayıcı ve içerik olarak oldukça din karşıtıdır, öyle ki 2012 ve 2015 yıllarında İslam ülkelerindeki Müslümanların protesto etmesine neden olan İslam Peygamberi (asm) ile ilgili karikatürler yayınladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle kutsallara hakaret ve onlarla alay etmeyi haklı bulmuştu.

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