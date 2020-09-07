ABD ve Avrupa ülkeleri uyuşturucu kaçakçılarının destekçisidir

Uyuşturucu ile Mücadele Süreci Sorunlarını İnceleme Toplantısı'nda konuşan Ayetullah Reisi, uyuşturucu sorununun ülkenin en öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirterek, bu sorunla mücadele için ülkenin üst düzey seviyede toplu şekilde kararlı olması gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucu sorunu ile güvenlik yaklaşımının artması gerektiğinin altını çizen Ayetullah Reisi, 'ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin uyuşturucu ekimi ve geleneksel maddelerin sanayi şekline dönüştürmesini desteklediği ve uyuşturucu kaçakçılarının ABD donanmasının himayesinde uyuşturucu maddelerini transti ettiği bir dünyada, uyuşturucu ile mücadelede yabancı ülkelerin yardımına ümit bağlamamalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Reisi, 'Uluslararası kurumların uyuşturucu ile mücadelede İran'a destek sözü, konuşmada ve madalya vermekten öte geçmiyor ve onlar uyuşturucu sorununun ve uyuşturucu bağımlığının kökünün kazılması için ciddi irade göstermiyor. Oysa İran İslam Cumhuriyeti'nin bu konuda en iyi yaklaşım gösterdiği, herkesçe malum' diye ekledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Şu ana kadar uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede yaklaşık 3 bin 850 Kolluk Kuvvetlerinin görevisi şehit, 12 bin kişiyi aşkın memur gazi olmuştur. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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