İstihbarat Bakanlığı: Uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası çete çökertildi

İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Batı Azerbaycn İstihbarat Genel Müdürlüğü'nde çalışan ekiplerin istihbari ve operasyonel çalışmalarıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir çete çökertilerek, kaçakçılardan 1100 kilogram eroin ele geçirildi' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, çetenin Avrupalı elebaşı, silahlı çatışmada etkisiz hale getirilirken, ele geçirilen uyuşturucuları Avrupa ülkelerine taşımak isteyen çete üyesi 7 kişi gözaltına alındı.

İran, dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi Afganistan ile uzun bir kara sınırına sahip. Ülke, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yoludur. Ülke, genel olarak yasa dışı uyuşturucu geçişi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlıdır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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