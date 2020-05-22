İran’da geçen sene 950 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Garipabadı mektubunda bu miktarın Amerika’nın ambargoları ve uluslarası işbirliği olmaksızın ele geçirildiğini belirterek, BM ve üye devletlerden ortak sorumlulukları çerçevesinde İran’ın faaliyetlerini desteklenmeleri istendi.

Mektupta geçen sene ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının bir önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdiği ifade edildi.

İran, dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi Afganistan ile uzun bir kara sınırına sahip. Ülke, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yoludur. Ülke, genel olarak yasa dışı uyuşturucu geçişi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlıdır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012