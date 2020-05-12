13 May 2020 00:14
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News Code: 83785785
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Bir günde 3 ton civarında uyuşturucu madde ele geçirildi

Bir günde 3 ton civarında uyuşturucu madde ele geçirildi

Tahran, IRNA- Uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele çerçevesinde İran’ın Sistan Beluçistan ve Hurmüzgan illerinde ölüm tacirleri aleyhine düzenlenen operasyonlarda 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pakistan sınırında bulunan Sistan Beluçistan ilinin Cekigur sınır bölgesinde uyuşturucu tacirleri ile çıan çatışmada 1615 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda iki ölüm taciri ve bazı silahlar da ele geçirildi.

İran’ın güneyinde yer alan Hürmuzgan ilinde de toplam 1287 kg çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçti. Düzenlenen operasyonlarda 43 kişi yakalandı.

İran, dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi Afganistan ile uzun bir kara sınırına sahip. Ülke, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yoludur. Ülke, genel olarak yasa dışı uyuşturucu geçişi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlıdır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012

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