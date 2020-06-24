İran, küresel uyuşturucu ile mücadelede öncü ülkedir

BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi'nin 2020 yılı verilerine göre, dünyada yakalanan afyonun yüzde 90'ı, eroinin yüzde 26'sı ve morfinin yüzde 48'i İran tarafından ele geçirilmektedir.

İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Genel Sekreteri General İskender Mumini de yaptığı açıklamada İran polis ekiplerinin geçen yıl 2319 operasyınla 1886 uyuşturucu çetesini yakaladıklarını ve bu operasyonlar ile 815 ton uyuşturucuyu ele geçirdiklerini duyurdu.

İran, dünyanın en büyük uyuşturucu madde üreticisi Afganistan ile uzun bir kara sınırına sahip. Ülke, Afganistan ve Pakistan'dan Fars körfezi ülkelerine, Rusya ve Avrupa'ya kaçak afyonlar için ana geçiş yoludur. Ülke, genel olarak yasa dışı uyuşturucu geçişi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmeye kararlıdır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

M Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi Tahran Temsilcisi Aleksander Fedolof, 'İran devletinin dünya çapında uyuşturucu ile mücadele alanındaki çabaları, takdire şayandır ve BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda İran'la iş birliği düzeyimizi artırmayı hedefliyoruz' dedi.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen toplantıya video konferans yolu ile katılan Fedolof, 'İran'ın uyuşturuc maddeleri ele geçirmedeki çalışmaları çarpıcıdır. BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi'nin 2020 yılı raporunda da görüldüğü gibi dünya çapında ele geçirilen afyon yüzde 90'u, eroinin yüzde 6'sı ve morfinin yüzde 48'i İran tarafından yakalnmaktadır' diye konuştu.

Uyuşturucunun toplumda sosyal ve sağlık sorunları oluşturduğunu ve dünyada her yıl uyuşturucu kullanan 500 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Fedolof, 'Uyuşturucu, kriz boyutlarına taşınmış bir meseledir ve uluslararaı toplum, dünya genelinde bu sorunla baş etme konusunda kararlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin bu yılki sloganı olan 'Daha fazla bilgi, daha fazla korunmaya neden olur' sloganı doğrultusunda uyuşturucu ile dünyanın dört bir yanında mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Fedolof, 'Uyuşturucu maddeler, müzmin bir hastalık olarak önlenmeli ve uyuşturucuyu kontrol bilimi de geliştirilmelidir' diye vurguladı.

26 Haziran BM tarafından Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir.