İran, uyuşturucu ile mücadelede öncü ülkedir

Garipabadi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta yayınlanan BM raporunda İran'ın dünya genelinde ele geçirilen 704 tonluk afyondan 644 tonunu, 97 ton eroinden 25 tonunu ve 43 ton morfinden 21 tonunu ele geçirdiğini belirtti.

İran'ın dünyada ele geçirilen toplam 844 ton uyuşturucu maddeden 690 tonunu (%82) tek başına yakaladığına değinen Garipabadi, 'Böylece ülkemiz dünyada uyuşturucu ile mücadelenin öncü ülkesi haline gelmiştir. İran'dan sonra Afganistan ve Pakistan sırasıyla 50 ve 29 ton afyon ve türevlerini ele geçirmiştir' ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler'e göre İran, 2018'de yaklaşık 100 ton esrar ele geçirildi.

Daha önce de Dünya Uyuşturucu Madde ile Mücadele Günü dolayısıyla BM Uyuşturucu ile Mücadele Özel Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Garipabadi, uluslararası toplum tarafından alınan önlemlere karşın başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın hala uyutşrucudan kaynaklı birçok sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, 'Afyon ve psikedelik ekimi ve yasa dışı ticareti ile kullanımı, hala dünya genelinde kalkınma ve istikrar üzerinde derin olumsuz etkiler bırakmaktadır' diye konuştu.

Uluslararası iş birliğin artırılması, somut destek ve ulusal ve uluslararası çabaların artmasının uyuşturucudan kaynaklanan sorunların çözümünün tek yolu olduğuna dikkati çeken Garipabadi, 'Uluslararası uyuşturucu anlaşmalara dayalı dengeli bir yklaşım, ulusal, bölgesel ve uluslararası önlemlerin öncüsü olmalıdır. Bazı uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması veya suç olma kapsamından çıkarılması, uyuşturucudan arındırılmış bir dünya için yapılan uluslararası çalışmaları zayıflatır' değerlendirmesinde bulundu.