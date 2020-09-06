İran'ın uyuşturucuyla mücadele kararlılığının önünde bir engel yok

İRNA’ya konuşan Lütfi, ‘Uyuşturucuyla mücadelede bölge ve dünya ülkeleri için yeni bir zorluk Afganistan'da metamfetamin üretiminin artmasıdır İki yıl öncesinden bugüne, bu endüstriyel malzemenin üretimi ile ilgili haberler ülkenin bazı bölgelerinde yayınlanıyor’dedi.

İranlı yetkili, meşru Afgan hükümetinin uyuşturucu kaçakçılığını ve narkotik faaliyetleri önlemek için Afganistan'da etkili bir yasa çıkaracağını umduklarını ifade etti.

Lütfi,’İran, ülkedeki tüm endüstriyel ve geleneksel uyuşturucuların ortadan kaldırılmasına şahit olmak için Afganistan'ın narkotikle mücadele eylemlerini desteklemeye kararlı’diye belirtti.

Lütfi, ‘İran, uyuşturucuyla mücadelede her düzeyde Afganistan'a gerekli desteği sağlamaya da tam olarak hazır ve bu ülkede tüm endüstriyel ve geleneksel ilaçların ortadan kaldırılmasına şahit olmak istiyoruz’ifadesini kullandı.

Lütfi, İran'ın BM ile işbirliğinin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçtiğini ve İran'ın uyuşturucu mücadele alanında çeşitli ülkelerle işbirliğinin üzerinden yaklaşık kırk yıl geçtiğini belirterek İran'ın, bu konuda 40'tan fazla ülke ile çok sayıda mutabakat imzaladığını açıkladı.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Şu ana kadar uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede yaklaşık 4 bin Kolluk Kuvvetlerinin görevisi şehit oldu.Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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