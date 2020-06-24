24 Haz 2020 20:05
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News Code: 83833124
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Garipabadi, ambargoların uyuşturucu ile mücadeledeki negatif etkilerinin yok edilmesi gerektiğini vurguladı

Garipabadi, ambargoların uyuşturucu ile mücadeledeki negatif etkilerinin yok edilmesi gerektiğini vurguladı

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki Büyüükelçisi Kazım Garipabadi, uyuşturucu ile mücadelede ambargoların negatif etkilerinin yok edilmesi için hızlı şekilde hukuki ve uygulanabilir bir çerçeve yapılması gerektiğini söyledi.

77’ler grubu ve Çin’in katılımıyla düzenlenen BM Uyuşturucu ile mücadele bürosu toplantısında konuşan Garipabadı, gelişmekte olan ülkelerin uyuşturucu ile mücadele, terörizm ve siber duçlarla mücadeledeki sorunlarına işaretle , 77 grubu ülkelerin el ele vererek genel bir çerçevede sorunlar karşısında bir birine destek vermelerini istedi.

Koronavirüsün sonuçlarının ülkeden ülkeye değiştiğini ifade eden Garipabadi, bunun dünya genelinde istikrarsızlık, fakirlik ve eşitsizliğin artmasına sebep olacağını belirterek, birlik halinde sorunları geride bırakmayı istedi.

Gelişmekte olan ülkelere sorunlar karşısında yardımların gerektiğine vurgu yapan Garipabadi, gelişmekte olan ülkelere teknik yardımların verilmesi için yeteri kaynak ve bütçenin tahsis edilmesine vurgu yaptı.

Garipabadi, uyuşturucu ile mücadele halinde olan gelişmekte olan ülkeler aleyhindeki ambargoların BM Uyuiturucu ile Mücadele Bürosu ve üye ülkeler tarafından mahkum edilmesini istedi.

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2012

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