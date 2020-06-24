Garipabadi, ambargoların uyuşturucu ile mücadeledeki negatif etkilerinin yok edilmesi gerektiğini vurguladı

77’ler grubu ve Çin’in katılımıyla düzenlenen BM Uyuşturucu ile mücadele bürosu toplantısında konuşan Garipabadı, gelişmekte olan ülkelerin uyuşturucu ile mücadele, terörizm ve siber duçlarla mücadeledeki sorunlarına işaretle , 77 grubu ülkelerin el ele vererek genel bir çerçevede sorunlar karşısında bir birine destek vermelerini istedi.

Koronavirüsün sonuçlarının ülkeden ülkeye değiştiğini ifade eden Garipabadi, bunun dünya genelinde istikrarsızlık, fakirlik ve eşitsizliğin artmasına sebep olacağını belirterek, birlik halinde sorunları geride bırakmayı istedi.

Gelişmekte olan ülkelere sorunlar karşısında yardımların gerektiğine vurgu yapan Garipabadi, gelişmekte olan ülkelere teknik yardımların verilmesi için yeteri kaynak ve bütçenin tahsis edilmesine vurgu yaptı.

Garipabadi, uyuşturucu ile mücadele halinde olan gelişmekte olan ülkeler aleyhindeki ambargoların BM Uyuiturucu ile Mücadele Bürosu ve üye ülkeler tarafından mahkum edilmesini istedi.

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2012