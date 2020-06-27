İran, ABD ambargolarına rağmen en çok uyuşturucu yakalayan ülkedir

Dünya Uyuşturucu Madde ile Mücadele Günü dolayısıyla BM Uyuşturucu ile Mücadele Özel Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Garipabadi, uluslararası toplum tarafından alınan önlemlere karşın başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyanın hala uyutşrucudan kaynaklı birçok sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, 'Afyon ve psikedelik ekimi ve yasa dışı ticareti ile kullanımı, hala dünya genelinde kalkınma ve istikrar üzerinde derin olumsuz etkiler bırakmaktadır' diye konuştu.

Uluslararası iş birliğin artırılması, somut destek ve ulusal ve uluslararası çabaların artmasının uyuşturucudan kaynaklanan sorunların çözümünün tek yolu olduğuna dikkati çeken Garipabadi, 'Uluslararası uyuşturucu anlaşmalara dayalı dengeli bir yklaşım, ulusal, bölgesel ve uluslararası önlemlerin öncüsü olmalıdır. Bazı uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması veya suç olma kapsamından çıkarılması, uyuşturucudan arındırılmış bir dünya için yapılan uluslararası çalışmaları zayıflatır' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın son 40 yılda uyuşturucu ile mücadelede ağır insani ve mali bedeller ödediğine değinen Garipabadi, 'Geçen yıl yapılan 2319 operasyonda 30 şehit verdik. Bu operasyonlar sonucunda 1886 uluslararası ve ulusal çete çökertilirken, 47 ton eroin ile morfin ve 17 ton amfetamin olmak üzere 950 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu da İran ve dünya tarihinde eşsiz bir kazanımdır' diye ekledi.