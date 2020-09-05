Filistinli grupların bir araya gelmesi, onların İsrail rejimi ile mücadeledeki akıllılıklarını ortaya koymaktadır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüm Filistinli grupların dayanışma ve birlik içinde olmaları gerektiğinin altını çizerek, 'Cani ve işgalci Siyonist rejimine karşı koymak, Filistin toprakları ile Kudüs-ü Şerif'in özgürlüğe kavuşmasının tek yoludur' dedi.

Hatipzade, 'Dirençli Filistin halkı geçen yıllarda, Kudüs'ü işgal eden rejimin Filistin halkına yönelik yıllarca işgal, kıyım ve kırım politikasına ve bazı ihanetçi Arap ülkelerin ilişkileri normalleştirme planlarına rağmen Filistin'i gasbedenlere karşı direnişten vazgeçmeyeceklerini kanıtlamıştır. Bu yolda kesinlik dünyanın dirençli ve özgür halkları ile devletleri, onlara eşlik edecek' diye ekledi.

Filistinli gruplar Perşembe günü Lübnan'da düzenlenen Filistinli grupların genel sekreterleriinin toplantısının sonuç bildirgesinde, sorunların çözümü için bi r komite kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

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