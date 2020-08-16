BAE, Siyonist rejimle ilişkisini gözden geçirmeli

General Bakıri, ’Maalesef bu günlerde, BAE rejimi ile çocuk öldüren Siyonist rejim arasında son derece talihsiz ilişki kurmanın büyük trajedisiyle karşı karşıya kaldık’ diye konuştu.

General Bakıri, ’Arap ve Müslüman bir ülke olarak BAE'nin, Filistin halkını yerinden eden, öldüren ve hapseden, ilk Müslüman kıblesine taarruz eden rejimle siyasi ve ekonomik bir ilişki kurması ve bunu kamuya açıklaması kabul edilemez’diye belirtti.

General Bakıri, 'Elbette İran milletinin bu komşu ülkeye yaklaşımı kökten değişecek ve İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri bu ülkeye farklı hesaplarla bakacaktır. Fars Körfezi bölgesinde bir şey olursa ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği zarar görürse, ne kadar küçük olursa olsun, bunu Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlayacağız ve buna tahammül etmeyeceğiz’ diye ekledi.

ABD, İsrail rejimi ve BAE 13 Ağustos günü yayınladıkları ortak açıklamada, BAE ile İsrail'in resmi olarak ilişkilerini normalleştirdiklerini duyurdular.

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