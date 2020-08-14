14 Ağu 2020 23:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83907328
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Zarif: Tel Aviv ve BAE’nin haince hareketinin direnişe bir etkisi yoktur

Zarif: Tel Aviv ve BAE’nin haince hareketinin direnişe bir etkisi yoktur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, BAE ve Siyonist rejimin Filistin halkının direnişine bir etkisi olmadığını belirterek, bu davranışın bölge halkının bu politikalar aleyhindeki nefretinin arttıracağını söyledi.

Beyrut’ta bulunan Zarif, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad El Nihale ile yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Siyonist rejim aleyhindeki anlaşmanın kaygı verici oluğunu belirtti.

Nehale de İran’ın Filistin ülküsüne daimi desteğine teşekkür ederek, bu rezil uygulamanın Filistin halkının direnişine bir etkisi olmayacağını söyledi.

Dün Beyrut’a gelen Zarif, Cumhurbaşkannı Mişel Avn, Başbakan Hesan Diyab, Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe, Meclis Başkanı Nebiye Beri ile görüştü.

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