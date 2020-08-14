Zarif: Tel Aviv ve BAE’nin haince hareketinin direnişe bir etkisi yoktur

Beyrut’ta bulunan Zarif, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad El Nihale ile yaptığı telefon görüşmesinde BAE ve Siyonist rejim aleyhindeki anlaşmanın kaygı verici oluğunu belirtti.

Nehale de İran’ın Filistin ülküsüne daimi desteğine teşekkür ederek, bu rezil uygulamanın Filistin halkının direnişine bir etkisi olmayacağını söyledi.

Dün Beyrut’a gelen Zarif, Cumhurbaşkannı Mişel Avn, Başbakan Hesan Diyab, Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe, Meclis Başkanı Nebiye Beri ile görüştü.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012