Kalibaf: Cani Siyonist rejimle mücadele devam etmektedir

İslami Şura Meclisi açık oturumunda konuşan Kalibaf, 'İnsanlığın ve İslam ümmetinin düşmanları, gerçek yüzlerini gözler önüne serdi. Filistin'i savunmak ve Siyonist rejimle mücadele etmek, bugün dünya hak taraftarlarının canilerden ayırt edildiklerinin açık kriteridir' diye belirtti.

Siyonist rejimle dostluk planları kuranların İslam ümmetince Siyonist rejimin geçmiş, şimdi ve gelecekte işledikleri tüm cinayetlerin iş birlikçisi sayılacağını kaydeden Kalibaf, 'Bu insanlık dışı projeye katılmak isteyenlere, sahte Siyonist rejimle mücadelenin asla durdurulmayacağı uyrısında bulunuyoruz. Bu mücadelemiz İslam ümmetinin güçlenmesi ve daha fazla bilinçli olması adına sürecektir' değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ün İslam, İslam ümmeti ve Filistin'in değerlerinden olduğunu ve Kudüs'e yönelik riyakarlık perdesinin bir kenara itildiğini dile getiren Kalibaf, 'Hak ile batıl, münafık ile Müslüman arasında gerçek sınırların belirginleşmesi, Direniş Cephesi'nin Kudüs'ün özgürleşmesi youndaki kararlılığını güçlendirectir' diye konuştu.

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