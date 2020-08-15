BAE'ye İsrail rejiminin ayağını bölgemize açmaması konusunda uyarıda bulunuyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığının Filistin halkı, Müslümanlar ve Kudüs'e ihanet olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Siyonistler, Filistin toprağının diğer bir bölümünü gaspedip işgal ederek yerleşim yerlerini geliştirmeyi düşünürken, Filistin halkına yönelik işledikleri cinayetleri de devam etmekteler' diye konuştu.

İran'ın her daim Müslümanlar ile komşuların destekçisi olduğunu ve Fars Körfezi'nde binlerce yıldır güvenlik sağlayan bir ülke olarak öne çıktığına işaret eden Ruhani, 'BAE maalesef büyük bir hata işlemiştir. Onların bu hatadan dönmelerini ve bu yolun yanlış bir istikamet olarak ne BAE yetkililerine ve ne kendi güvenliklerine yararlı olmadığını anlamalarını umuyoruz. BAE'ye dikkatini başına toplamasını ve şimdiye kadar büyük bir haince hareket yaptıklarını bilmeleri uyarısında bulunuyoruz. Umarız akıllanırlar ve yanlış yolu devam etmezler' diye ekledi.

ABD, İsrail rejimi ve BAE 13 Ağustos günü yayınladıkları ortak açıklamada, BAE ile İsrail'in resmi olarak ilişkilerini normalleştirdiklerini duyurdular.

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