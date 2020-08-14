İran, BAE ve Siyonist rejim arasında ilişki kurulmasını mahkum etti

Bildiride, bu eylemin Abudabi ve Tel Aviv arasında stratejik bir aptallık olduğu ve bunun sonucunun da şüphesiz direniş ekseninin bölgede güçlenmesi olacağı ifade edildi.

Bildiride, mazlum Filistin halkı ve hürriyet yanlısı milletlerin hiçbir zaman İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini affetmeyeceği vurgulanarak, ‘’ Şüphesiz 70 sene direniş esnasında Filistin’in kurtuluşu için haksız yere dökülen kanlar er veya geç Filistin ülküsüne hiyanet edenlerin yakasına yapışacaktır. ‘’ ifadesi yer aldı.

Bildiride, ‘’ İran, Abudabi’nin sahte rejim İsrail ile ilişkilerini normalleşme yönündeki eylemini tehlikeli olarak görmekte ve Siyonist rejimin bölge dengelerine her hangi bir müdahalesi yönünde ikazda bulunarak, BAE ve diğer yandaş devletlerinin bunun sorumluluklarını kabul etmeleri gerektiğini bildirmektedir. ‘’ denildi.

Bildiride sırça köşklerinden Filistinliler ve diğer mazlum bölge halklarının yüzünü tırmalayanlara kendilerine gelmeleri ve dost ile düşmanı ayırt etmede yanlış yola sapmalarını tavsiye etti.

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2012