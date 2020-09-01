BAE, İslam dünyası, Arap halkları ve bölge ülkelerine ihanet etti

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, idareleri ve müdürleri ile düzenlediği görüntülü iletişimde açıklamalarda bulunan Ayetullah Hamanei, BAE'nin İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirdiğine işaret ederek, 'Onlar Siyonistlerin bölgeye ayak açmalarını sağlayarak, bir ülkenin gasbi anlamına gelen Filistin konusunu unutup ilişkilerini normalleştirdi' diye konuştu.

Filistin halkının her açıdan sert baskılar altında olduğunun altını çizen İslam İnkılabı Rehberi, 'Buna rağmen onlar İsraillilerle ve Trump ailesinde bulunan o Yahudi gibi iğrenç Amerikan unsurları ile birlikte İslam dünyasının çıkarlarına karşı hareket ediyor ve acımasızca İslam dünyasına karşı geliyorlar. BAE'lilerin bir an önce uyanmasını ve yaptıkları hatayı telafi etmelerini umuyorum' diye kaydetti.

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