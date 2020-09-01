1 Eyl 2020 14:02
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News Code: 84023137
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İslam İnkılabı Rehberi:

BAE, İslam dünyası, Arap halkları ve bölge ülkelerine ihanet etti

BAE, İslam dünyası, Arap halkları ve bölge ülkelerine ihanet etti

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'BAE hem İslam dünyasına, hem Arap halkları ile bölge ülkelerine ve hem Filistin'e ihanet etti. Tabi bu ihanet uzun sürmeyecek ancak bu utanç verici leke onların üzerinde kalacaktır' dedi.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, idareleri ve müdürleri ile düzenlediği görüntülü iletişimde açıklamalarda bulunan Ayetullah Hamanei, BAE'nin İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirdiğine işaret ederek, 'Onlar Siyonistlerin bölgeye ayak açmalarını sağlayarak, bir ülkenin gasbi anlamına gelen Filistin konusunu unutup ilişkilerini normalleştirdi' diye konuştu.

Filistin halkının her açıdan sert baskılar altında olduğunun altını çizen İslam İnkılabı Rehberi, 'Buna rağmen onlar İsraillilerle ve Trump ailesinde bulunan o Yahudi gibi iğrenç Amerikan unsurları ile birlikte İslam dünyasının çıkarlarına karşı hareket ediyor ve acımasızca İslam dünyasına karşı geliyorlar. BAE'lilerin bir an önce uyanmasını ve yaptıkları hatayı telafi etmelerini umuyorum' diye kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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