28 Ağu 2020 13:00
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News Code: 84019561
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Emir Abdullahiyan: Yeni Ortaddoğu ABD’nin kovulması ile şekillenecek

Emir Abdullahiyan: Yeni Ortaddoğu ABD’nin kovulması ile şekillenecek

Tahran, IRNNA- İslami Şura Meclis Başkanı Uluslararası İşler Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD yetkililerinin yeni Ortadoğu şekillenmesi ile illgili, ‘’ Yeni Ortadoğu ABD’nnin bölgeden kesin şekilde kovulması ile şekillenecektir. ‘’ dedi.

Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Abdullahiyan, ‘’ Brian Hook, BAE’nin Filistin ülküsüne ihanetine işaretle bunu Yeni Ortadoğu olarak adlandırmaktadır. Beyaz Saray hakimleri, Yeni Ortadoğu’nun ABD’nin bölgeden kesin şekilde kovulması ile şekilleneceğini bilmeliler. Yeni Ortadoğu, ABD’lilerden arındırılmış bölge olacaktır. ‘’ dedi.

Siyonnist rejim ve BAE geçen günlerde ortak bir bildiri ile tarafları ilişkilerini normalleştireceklerini bildirdiler.

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