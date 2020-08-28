Emir Abdullahiyan: Yeni Ortaddoğu ABD’nin kovulması ile şekillenecek

Abdullahiyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Abdullahiyan, ‘’ Brian Hook, BAE’nin Filistin ülküsüne ihanetine işaretle bunu Yeni Ortadoğu olarak adlandırmaktadır. Beyaz Saray hakimleri, Yeni Ortadoğu’nun ABD’nin bölgeden kesin şekilde kovulması ile şekilleneceğini bilmeliler. Yeni Ortadoğu, ABD’lilerden arındırılmış bölge olacaktır. ‘’ dedi.

Siyonnist rejim ve BAE geçen günlerde ortak bir bildiri ile tarafları ilişkilerini normalleştireceklerini bildirdiler.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012