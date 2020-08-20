Emir Abdullahiyan: BAE, bölgenin toplu güvenliğinin kırmızı çizgisini aşmaktadır

Abdullahiyani Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Abdullahiyan, ‘’ BAE, Siyonist rejimin ayağını bölgeye açarak, bölge toplu güvenlik kırmızı çizgisini geçmektedir. Bugünden itibaren, bölgede Siyonistlerin eli olan her olayda sonuçları Siyonist rejimin yanında Abudabi’ye karşı da olacaktır. ‘’ dedi.

BAE ve Siyonist rejim geçen hafta ortak bir bildiri yayınlayarak, ilişkilerini normalleştirdiklerini duyurdular.

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2012