20 Ağu 2020 20:54
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News Code: 83916178
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Emir Abdullahiyan: BAE, bölgenin toplu güvenliğinin kırmızı çizgisini aşmaktadır

Emir Abdullahiyan: BAE, bölgenin toplu güvenliğinin kırmızı çizgisini aşmaktadır

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE’nin akılsızca bölgenin toplu güvenlik kırmızı çizgisinden geçmekte olduğunu söyledi.

Abdullahiyani Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Abdullahiyan, ‘’ BAE, Siyonist rejimin ayağını bölgeye açarak, bölge toplu güvenlik kırmızı çizgisini geçmektedir. Bugünden itibaren, bölgede Siyonistlerin eli olan her olayda sonuçları Siyonist rejimin yanında Abudabi’ye karşı da olacaktır. ‘’ dedi.

BAE ve Siyonist rejim geçen hafta ortak bir bildiri yayınlayarak, ilişkilerini normalleştirdiklerini duyurdular.

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