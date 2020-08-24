Zarif: BAE, İsrail’den güvenlik satın alamaz

Sosyal Medya’dan canlı yayınlanan Değişen Dünya isimli toplantılarının son konuşmasında Zarif, ‘’ İran ve Uluslararası Değişimler’’ adında bir konuşma yaptı.

Zarif, İran ve Irak hariç, bölge ülkelerinin demokrasi yokluğundan acı çektiğini belirterek, bölgede demokrasi ve halk katılımının diğer dünya ülkelerine göre daha az olduğunu ve bunun bir eksiklik olduğunu söyledi.

Petrolün bölge ülkeleri için gerçek bir nimete dönüşmediğini ifade eden Zarif, petrolün Fars Körfezi bölgesinde uluslararası rekabetlere sebep olduğunu ve bundan dolayı Saddam’ın bu ülkelere para karşılığında kendilerini koruma önerisi getirdiğini, Arabistan’ın bunun için Saddam’a 70 milyar dolar ödediğini ve Saddam’ın Arabistan ve Kuveyt parası ile aldığı silahları kendilerinin aleyhine kullandığını söyledi.

Fars Körfezinin güneyindeki tüm ülkelerin diğer komşuları ile toprak meselesi ve rekabetleri olduğunu ifade eden Zarif, bunun yanında Arap ülkelerinin Arap olmayan ülkelerle sorunları olduğunu bunun İran’la sınırlı olmadığını, Türkiye ile de sorunları olduğunu söyledi.

Etnik, coğrafi sorunlar, nüfus dengesizlikleri, kaynaklar ve zenginliklerin paylaşımının da sorunların diğer kısmini oluşturduğunu ifade eden Zarif, mevcut durumdan kurtulmanın zihinsel değişim ile mümkün olacağını söyledi.

Bölgesel işbirliği gerektiğine vurgu yapan Zarif, güçlü bit bölgenin özelliklerinin, güvenlik işbirliğinin güçlenmesi, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı, yabancı müdahalelere karşı gelmek olduğunu söyledi.

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2012