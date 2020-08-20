BAE Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yapılan görüşmede bu yasadışı olayı sorumluğunun BAE hükümetinde olduğu ve tutuklanan balıkçılarla el konulan teknelerin ivedilikle bırakılması ve öldürülen şahısların cenazelerinin İran’a verilmesi istenildi.

BAE Maslahatgüzarı ile 24 saat içinde iki kez görüşüldü ve daha sonra BAE hükümeti resmi bir nota ile olaydan dolayı derin üzüntülerini bildirerek, olaydan dolayı tüm hasarları telafi etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlık açıklamasında olayın olduğu gün BAE’ye ait bir teknesine İran karasularında yasa dışı şekilde hareket ettiğinden dolayı el konulduğu ve olayla ilgili incelemesinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ‘’İran bir kez daha Fars Körfezindeki tüm taraflara menfaatleri ve vatandaşlarına her hangi bir saldırıyı kabul etmeyeceğini ve bu konuda tüm tedbirleri alacağını ilan etmektedir.

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2012