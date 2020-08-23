ABD’de sağlık, adalet ve güvenlik gibi insani değerler ayaklar altına alınıyor

İslam İnkılabı Rehberi , Pazar günü bakanlar kurulu üyeleriyle yaptığı video toplantısında yaptığı açıklamada, ’Örneğin yaptırımların bir on yıl daha süreceği varsayılmalı, bu yüzden iç kapasitelere ve olanaklara odaklanmalıyız, tabii ki iyi kararlar verebilirler, bu durumda onu kullanacağız, ancak ülkenin ekonomik sorunları dış gelişmelere bağlı olamamlıdır’diye vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi, egemen uluslararası ajanların sanal ortamda çok aktif olduğunu belirterek ‘Ulusal bilgi ağına ve Yüksek Konsey ile Ulusal Siber Uzay Merkezinin oluşumuna ve devlet erkanının katılımına sık sık vurgu yapılmasının nedeni budur’ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei çeşitli insan ekollarının toplumu yönetememesine atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten başarısız bir model olarak nitelendirerek’asil, 'Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde sağlık, adalet ve güvenlik gibi insani değerler ayaklar altına alınıyor, sınıf farkı dehşet verici ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki aç ve evsizlerin sayısı ve oranı dünyanın geri kalanından daha fazla. Açıkça seçim aday rakiplerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde güvensizlik ve suç oranları yüksekken beş Amerikalı çocuktan biri aç’ ' değerlendirmesinde bulundu.

Ayetullah Hameneyi,’İç ve idari sorunların yanısıra bugün Suriye, Filistin ve Yemen ile Irak, Afganistan ve Vietnam ve Hiroşima gibi bölgelerde cinayetler, savaşa tahrik ve güvensizlik amerikaliların yaptıklarının arasında çok yaygındır’dedi.

İslam İnkilabı Rehberi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki insanların varlığını, o ülkeye hor görme kaynağı olarak nitelendirdi, Batılıların azalan insani ve ütopik modellerinin başarısızlığının bir başka işareti olarak saydı.

İslam İnkilabı Rehberi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başındaki insanların varlığını, o ülkeye hor görme kaynağı olarak nitelendirdi, Batılıların azalan insani ve ütopik modellerinin başarısızlığının bir başka işareti olarak saydı.