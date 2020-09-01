BAE'nin Siyonistlerle anlaşması, bölge barış ve güvenliğini ihlal etmektedir

Filistin Parlamento Başkanı Selim Zanun ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammedbakır Kalibaf'ın selamını Zanun'a ileterek yaptığı açıklamada, 'Filistin halkının kendi tarihi ve ana vatanlarını Siyonitlerin işgalinden kurtarmaya yönelik meşru mücadele yolundaki direnişi, kesinlikle gerçekleşecek Allah'ın vaatlerindendir' diye konuştu.

BAE'nin İsrailli canilerle anlaşmasını ve bazı Arap liderlerin sahte İsrail rejimi ile iş birliği yapmasının çocukca bir oyun olduğunu kaydeden Emir Abdullahiyan, bu anlaşmayı kınamakla birlikte onu bölge barış ve güvenliğini ihlal eden bir hareket olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, direnişin İsrail rejimini Filistin halkının isteklerine boyun eğecek güçte olduğunu sözlerine ekledi.

Filistin Parlamento Başkanı Zanun da bu telefon görüşmesinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran halkı ve devletinin Filistin meselesine gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bazı Arap liderlerin Filistin halkına ihanetini sert dille eleştirdi.

Sahte İsrail rejimi ile ilişkilerin normalleşmesinin ve Filistin halkının haklarının çiğnenmesinin dünya tarafından kınanması gerektiğinin altını çizen Zanun, İslami ülkelerle dünya toplumunun bu harekete dur demesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

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