19 Nis 2025 22:11
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News ID: 85808252
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İran'dan nükleer programın durdurulması talebi haberleri gerçeği yansıtmıyor

19 Nis 2025 22:11
News ID: 85808252
İran'dan nükleer programın durdurulması talebi haberleri gerçeği yansıtmıyor

Roma, İRNA - İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ikinci turunun planlandığı şekilde sona ermesi ve üçüncü turun gelecek hafta yapılacağının netleşmesiyle eş zamanlı olarak, müzakere heyetine yakın bir kaynak İRNA’ya yaptığı açıklamada, İran’ın barışçıl nükleer programının durdurulmasının bu görüşmelerde kesinlikle gündeme gelmediğini bildirdi.

İtalya’nın başkenti Roma’daki Umman Krallığı’na ait diplomatik binada yürütülen müzakerelerin sona ermesiyle birlikte, bu sürece etki etme amacı taşıyan medya manipülasyonları da başladı. Son olarak, bazı medya kuruluşları Washington’un İran’dan barışçıl nükleer programını durdurmasını talep ettiğine dair haberler yayınladı.

Ancak bu algı operasyonlarına rağmen, edinilen bilgilere göre bu konu ne masada konuşuldu ne de İran İslam Cumhuriyeti böyle gerçek dışı ve mantıksız talepleri – ki bu talepler son yirmi yıldır yalnızca Siyonist rejim tarafından dile getirilmektedir – kabul etmeye hazırdır.

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