İtalya’nın başkenti Roma’daki Umman Krallığı’na ait diplomatik binada yürütülen müzakerelerin sona ermesiyle birlikte, bu sürece etki etme amacı taşıyan medya manipülasyonları da başladı. Son olarak, bazı medya kuruluşları Washington’un İran’dan barışçıl nükleer programını durdurmasını talep ettiğine dair haberler yayınladı.

Ancak bu algı operasyonlarına rağmen, edinilen bilgilere göre bu konu ne masada konuşuldu ne de İran İslam Cumhuriyeti böyle gerçek dışı ve mantıksız talepleri – ki bu talepler son yirmi yıldır yalnızca Siyonist rejim tarafından dile getirilmektedir – kabul etmeye hazırdır.