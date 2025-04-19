Bekaî: İran ve Amerikan heyetleri ayrı salonlarda bulunuyor

Bekaî, İran ve ABD heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerin tamamen dolaylı olduğunu vurgulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika arasında gerçekleşen dolaylı müzakereler yaklaşık bir saattir Umman büyükelçisinin ikametgahında başlamış durumda. Bu görüşmeler Umman Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla yürütülüyor” dedi.

Sözcü ayrıca, müzakerelerin ilk turdaki gibi yürütüldüğünü belirtti ve “İki heyet ayrı salonlarda yer alıyor. Bugün Umman Dışişleri Bakanı oldukça yoğun bir gün geçiriyor; İran Dışişleri Bakanı ve Amerikan tarafı arasında sürekli gidip geliyor ve mesajları taşıyor,” ifadelerini kullandı.

Bekaî, görüşmeler öncesinde İran ve Umman dışişleri bakanlarının bir araya gelerek nasıl bir yol izleneceğini değerlendirdiklerini de söyledi.

Medya haberlerine dair bir soruyu yanıtlayan Bekaî “Bazı medya organlarının görüşmelerin şekliyle ilgili yaptığı haberler doğal dışı değil. Daha önce de sahte haberlerle ve yanlış anlatımlarla karşı karşıya kalmıştık. Önemli olan, biz dışişleri bakanlığı ve ülkenin medya mensupları olarak görevimizi doğru şekilde yerine getirip, zamanında bilgilendirme yapabilmeliyiz” dedi.