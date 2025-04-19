Irakçi: Orta Doğu’nun nükleer silahlardan arındırılmasının önündeki tek engel Siyonist rejimdir

ABD-İran arasındaki ikinci tur dolaylı müzakereler için Roma’da bulunan Irakçi, bu sabah Tajani ile yaptığı görüşmede, İran’ın diplomasiye olan bağlılığına ve uzun süredir diğer ülkelerle yürüttüğü yapıcı nükleer müzakerelere dikkat çekti.

Irakçi, İran'ın meşru haklarına saygı gösterilmesi ve zalimce, yasadışı yaptırımların kaldırılması koşuluyla, gönüllü güven artırıcı adımlarla İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili tüm şüphelerin giderilebileceğini vurguladı.

İran’ın nükleer programının barışçıl doğasına ve İran halkının dini ve ulusal değerlerine bağlı olarak kitle imha silahlarını reddettiğini belirten Irakçi, Orta Doğu’nun nükleer silahlardan arındırılmasının önündeki tek engelin, aynı anda soykırım, yasa tanımazlık ve bölge ülkelerine karşı saldırılarla meşgul olan Siyonist rejim olduğunu ifade etti. Avrupa ve uluslararası toplumun bu konuda kalıplaşmış yargılardan uzak durarak sorumlu bir tutum takınması gerektiğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Irakçi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, İran-İtalya ilişkilerinin tarihsel derinliğine işaret etti ve bu ilişkileri güçlendirme yönündeki isteklerini yineledi. Tajani, İran-ABD görüşmelerinin başarılı geçmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını da sözlerine ekledi.