Bekaî: İran müzakere heyeti “yapıcı ve hedef odaklı” müzakerelere devam etmeye hazırdır

Bekaî, İran ile ABD arasında dolaylı yürütülen müzakerelerin seyri hakkıda basın mensuplarının yaptığı açıklamada "Müzakerelerin ne kadar süreceği, görüşmelerin gidişatına bağlı. Bize gelince, İran İslam Cumhuriyeti heyeti bu sürece tam bir hazırlık ve ciddiyetle girmiştir ve müzakereler yapıcı ve hedefli bir şekilde sürdüğü sürece biz de devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Sözcüsü, “Biz burada zaman kaybetmek için bulunmuyoruz” derken "İran halkına haksız yere uygulanan zalim yaptırımların kaldırılması için ciddiyetle ve tam iyi niyetle yolumuza devam etmeye hazırız. Görüşmeye hazır olduğumuz çerçeveye ilişkin tutumumuz tamamen açıktır." ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer programı tamamen barışçıldır ve bu defalarca kanıtlanmıştır. İran’ın teknik ve nükleer kazanımlarının korunması bu süreçte kesinlikle gereklidir. Aynı zamanda İran’ın barışçıl nükleer programının doğasına ilişkin herhangi bir şüpheyi gidermek için iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak yasa dışı yaptırımların kesin olarak kaldırılması ve bu sürecin işlerliğine dair güvence alınması gerektiğine de inanıyoruz. Bu iki meseledeki tutumumuz sabit, ilkesel ve değiştirilemezdir." vurgusunda bulundu.