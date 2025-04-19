Irakçi ve beraberindeki heyet müzakereler için Roma'da

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Cuma akşamı ABD ile ikinci tur dolaylı görüşmeleri gerçekleştirmek amacıyla Roma'ya hareket etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bu haberi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilere duyurarak, ikinci tur dolaylı görüşmelerin İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Wietkoff’un başkanlığında Cumartesi günü Roma’da yapılacağını belirtti.

Bekaî, bu görüşmelerin de tıpkı ilk turda olduğu gibi Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleşeceğini vurguladı.

Görüşmelerin Roma’da yapılmasının nedenine ilişkin olarak ise, Umman Dışişleri Bakanı’nın teklifi üzerine İran ve ABD’nin onayıyla bu kararın alındığını, gerekli düzenlemelerin de Umman hükümeti tarafından İtalya hükümeti ile koordineli şekilde yapıldığını ifade etti.