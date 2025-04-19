Tam yetkiyle Roma’ya gittiler

Şemkhani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İranlı müzakereciler, kapsamlı bir anlaşmayı dokuz temel ilke doğrultusunda takip etmek üzere tam yetkiyle Roma’ya gitti.”

Bu dokuz ilke şu şekilde sıralandı: Ciddiyet, güvence, denge, yaptırımların kaldırılması, Libya/BAE modeli reddi, tehditten kaçınma, ivedilik, rahatsızlık yaratanların dizginlenmesi ( İsrail gibi), yatırımın kolaylaştırılması...

Şemkhani mesajının devamında, İran’ın “teslim olmaya değil, dengeli bir anlaşmaya” hazır olduğunu vurguladı.