19 Nis 2025 13:41
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News ID: 85807735
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Tam yetkiyle Roma’ya gittiler

19 Nis 2025 13:41
News ID: 85807735
Tam yetkiyle Roma’ya gittiler

Tahran, İRNA– İran İslam Cumhuriyeti Lideri’nin siyasi danışmanı Ali Şemhani, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İranlı müzakerecilerin ABD ile yürütülen görüşmelerde tam yetkiyle Roma’ya gittiklerini belirtti.

Şemkhani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İranlı müzakereciler, kapsamlı bir anlaşmayı dokuz temel ilke doğrultusunda takip etmek üzere tam yetkiyle Roma’ya gitti.”

Bu dokuz ilke şu şekilde sıralandı:  Ciddiyet, güvence, denge, yaptırımların kaldırılması, Libya/BAE modeli reddi, tehditten kaçınma, ivedilik, rahatsızlık yaratanların dizginlenmesi ( İsrail gibi), yatırımın kolaylaştırılması... 

Şemkhani mesajının devamında, İran’ın “teslim olmaya değil, dengeli bir anlaşmaya” hazır olduğunu vurguladı.

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