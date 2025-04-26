Irakçi: Görüşmelerin seyrinden ve hızından memnunuz / Anlaşmazlıkların Tahran ve Washington'da daha detaylı incelenmesi gerekiyor

Seyyid Abbas Irakçi konuşmasına Şehit Recai Limanı'ndaki olaylarda hayatını kaybeden İranlı vatandaşlara başsağlığı dileyerek ve patlamada yaralananlara geçmiş olsun temennilerini ileterek başladı. Yaralıların tedavi edilmesi ve konunun araştırılması için yönetimin gerekli adımları atacağını umduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı, Umman hükümeti ve Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğuna ve müzakereler için sağlanan sakin ortama teşekkür ederek "Bu tur görüşmeler geçmişe göre çok daha ciddiydi ve yavaş yavaş daha detaylı, teknik ve özelleşmiş tartışmalara girdik. Uzmanların katılımı oldukça faydalı oldu. Görüşlerimizi yazılı olarak birkaç kez karşılıklı ilettik. Dolaylı müzakerelerde teknik konular daha fazla dikkat gerektiriyor, bu yüzden pozisyonlar genellikle yazılı olarak paylaşıldı." dedi.

-Müzakere ortamı tamamen ciddiydi

Irakçi açıklamalarına "Karşı tarafın bazı soruları vardı, biz de yazılı olarak yanıt verdik. Bizim de sorularımız vardı, onları ilettik. Genel olarak müzakereler tamamen ciddi ve iş odaklı bir havada geçti ve genel tartışmalardan bir miktar uzaklaştık. Ancak bu, anlaşmazlıkların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hem büyük konularda hem de detaylarda farklılıklar var." şeklinde devam etti.

-Görüşmelerde ilerleme umudumuz var

Bir sonraki toplantıya kadar başkentlerde (Tahran ve Washington) anlaşmazlıkların nasıl azaltılabileceğine dair daha fazla inceleme yapılacağını belirten Dışişleri Bakanı "Ancak iki tarafın da ciddiyeti ve kararlılığı açıkça görülüyordu. Bu da bize müzakerelerde ilerleme umudu veriyor." dedi.

Bakan Irakçi, bu umudun oldukça temkinli olduğunu vurgulayarak "Önce genel konularda mutabakat sağlanmalı, ardından detaylar görüşülmelidir. Genel olarak müzakere ortamı tamamen ciddi ve iş odaklıydı, genel tartışmalardan biraz uzaklaştık. Ancak bu, anlaşmazlıkların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Hem büyük meselelerde hem de detaylarda farklılıklar var." ifadelerini kullandı.

-Dördüncü tur görüşmeler de üst düzeyde olacak

Irakçı, bir sonraki görüşme turu hakkında ise " Muhtemelen önümüzdeki Cumartesi (3 Mayıs) yapılacak. Detaylar, ev sahibi ülke olan Umman tarafından düzenlenecek ve taraflara bildirilecek. Dördüncü tur da benim ve Bay Steve Witkoff’un katılımıyla, uzmanlar eşliğinde üst düzeyde gerçekleşecek." dedi.

-Dördüncü turda Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının davet edilme ihtimali

İran'ın uzman heyetinin bileşimiyle ilgili bir soruya yanıt veren Irakçi "Genel konulardan detaylı ve teknik tartışmalara geçtikçe, gerekli uzmanlar da ekleniyor. Bu oturumda, ilk kez heyetimizde ekonomistler de yer aldı ve katkıları oldukça faydalı oldu. Önümüzdeki görüşmede muhtemelen Atom Enerjisi Kurumu'ndan uzmanların da eklenmesi gerekecek. Konular ilerledikçe, ilgili alanlardan uzmanları dahil ediyoruz" dedi.

-Üç tur boyunca sadece nükleer konu ve yaptırımların kaldırılması görüşüldü

Irakçi, müzakerelerin kapsamına ilişkin bir soruya "Açıkça ifade edeyim, görüşmelerimiz sadece nükleer konuyla ilgili. Başka hiçbir konu tartışılmıyor. 'Nükleer' derken, İran'ın nükleer programında güven inşası karşılığında yaptırımların kaldırılmasını kastediyoruz. Nükleer ve yaptırımlar birbiriyle bağlantılı. Sadece bu konuda müzakere ediyoruz, başka hiçbir konuyu kabul etmiyoruz. Önceki üç turda da bu durum iki tarafça titizlikle korundu" şeklinde konuştu.

-Taraflar ilerleme iradesi gösterdi

Diplomasi heyetinin başkanı, ABD tarafının görüşmelere devam etme konusundaki ciddiyetine ilişkin bir soruya "Müzakere ortamının ciddi olduğunu söylediğimde, iki tarafın da ilerleme iradesi gösterdiğini kastediyorum. Ancak bazen irade tek başına yeterli olmuyor. Anlaşmazlıklar o kadar derin olabilir ki sonuç alınamayabilir. Yani irade, başarının tek garantisi değil. Nihai bir anlaşmaya ulaşmak için her iki tarafın da beklentileri karşılanmalı ve memnuniyet düzeyine ulaşmaları gerekiyor. Bu da zaman alacak ve zorlu bir süreç olacak." diye cevap verdi.

-Geçmiş deneyimler müzakerelerin hızlanmasına yardımcı oldu

Irakçi sözlerine "Bazı anlaşmazlıklarımız çok ciddi, bazıları ise daha az. Bazı konular kendine özgü karmaşıklıklar taşıyor. Umarım ilerlemeyi hızlandırabiliriz. Geçmiş deneyimler, süreci daha kolay ve hızlı hale getirmemize yardımcı oluyor. Şu ana kadar iyi bir ilerleme kaydettik. Üçüncü turda, normal şartlarda bu kadar hızlı ulaşamayacağımız bir noktadayız, ancak önceki tecrübeler sayesinde yolu daha hızlı kat ediyoruz." diye ekledi.

-Görüşmelerin seyri iyi ve tatmin edici

Görüşmelerin seyrine de dikkat çeken Bakan Irakçi "Görüşmelerin gidişatından ve hızından memnunum. Süreç iyi ve umut verici bir şekilde ilerliyor. Ortam uygun, iki taraf da ciddiyetle hareket ediyor. Karşı tarafta da irade olduğunu düşünüyorum. Ancak bir anlaşmaya varılabilir mi? Kesinlikle umutluyum, ama oldukça temkinliyim." açıklamasında bulundu.