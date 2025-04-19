Kremlin: Tahran ve Washington arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz

Dmitri Peskov, İRNA muhabirinin İran ve ABD arasındaki ilk tur dolaylı görüşmelere ilişkin özel sorusuna verdiği yanıtta, "Tarafların çıkarlarına dayalı ve karşılıklı saygı ilkesine uygun şekilde müzakere sürecinin devam etmesinden yanayız" dedi.

Peskov, İran'ın nükleer programı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili tüm meselelerin yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya'nın İran’ın nükleer meselesinin barışçıl yollarla çözümünü kendi önceliklerinden biri olarak gördüğünü ve müzakere sürecinin tamamen ilerleyebilmesi için elinden gelen tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

İRNA muhabirinin, Rusya’nın yakın zamanda İran ve Çin ile birlikte İran’ın nükleer meselesi ve KOEP’in sona ermesinden sonra oluşacak senaryolar ile ilgili yaptığı üçlü uzmanlar toplantısına dair yönelttiği soruyu ise “Rusya, İran ve Çin arasında farklı konularda yapılan istişareler hem üç ülkenin çıkarları hem de bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.” yanıtını verdi.