19 Nis 2025 10:44
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News ID: 85807507
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Bekaî: Gözleri açık ve geçmişin tecrübeleriyle dolu bir çantayla ilerliyoruz

19 Nis 2025 10:44
News ID: 85807507
Bekaî: Gözleri açık ve geçmişin tecrübeleriyle dolu bir çantayla ilerliyoruz

Tahran, İRNA– İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın müzakere sürecinin zorluklarının farkında olduğunu vurgulayarak, "Gözlerimiz açık ve geçmişin tecrübeleriyle dolu bir çantayla adım atıyoruz" dedi.

İsmail Bekaî sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kalıcı barış, halklar arasındaki samimi diyalogdan doğar; güç dayatmasından değil.”

Bekaî sözlerinin devamında “Bugün, Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi’nin aracılığıyla, İran ve ABD arasındaki ikinci tur dolaylı görüşmeler tarihi Roma kentinde gerçekleşecek.” dedi. 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman iyi niyetle ve sorumlu bir yaklaşımla, İran halkının yüksek çıkarlarını gözeterek meseleleri çözmek adına diplomasiyi medeni bir yol olarak benimsediğini gösterdiğini vurguladı.

Bekaî ayrıca  “Önümüzdeki yolun kolay olmadığını biliyoruz. Ancak biz, gözleri açık ve geçmişten edindiğimiz deneyimlerle dolu bir sırt çantasıyla ilerliyoruz.” diye ekledi. 

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