Binlerce Faslı, Tel Aviv’i destekleyen gemilerin Kazablanka Limanı'na uğramasına karşı ayaklandı

El-Arabi el-Cedid gazetesi, Cumartesi günü yayımladığı analizde, Fas’ta İsrail rejimine yönelik muhalefetin arttığını belirtti. Habere göre, binlerce Faslı Cuma günü ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler, ABD menşeli askeri malzemeleri işgal altındaki Filistin topraklarına taşıdığı iddia edilen Danimarka merkezli Maersk şirketine ait bir geminin Fas limanlarına yanaşmasına karşı gerçekleşti. Özellikle Kazablanka (Darü'l-Beyda) şehrinde, Fas hükümetinin Tel Aviv’le normalleşme politikalarına karşı çıkan ve Hamas’a destek veren bir yürüyüş düzenlendi. Fas güvenlik güçleri göstericilerin liman girişine ulaşmasını engelledi.

Rapora göre protestocular, Filistin topraklarına yönelen gemilere karşı, Gazze’deki sivil halkın sistematik olarak aç bırakılması, kadın ve çocuklara yönelik soykırım, zorla yerinden edilmeler, hastanelerin yıkılması ve sağlık çalışanlarının hedef alınması gibi İsrail ordusunun suçlarını kınayan sloganlar attı.

Yürüyüşte sıkça "Fas halkı normalleşmeye karşıdır", "Canımız Gazze’ye feda olsun" , "Gazze dolara satıldı", "Kazablanka’da geminin yanaşması utanç verici", "Gemi karşılanıyor ama Gazze ablukada" sloganları atıldı.

Protestocular ayrıca, Filistin’e giden gemilerin yanaşmasına karşı olduklarını belirten pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılanlar, ABD ve Batı’nın işgalci İsrail ile olan ittifakını ve Arap dünyasının onur kırıcı tutumlarını da sert şekilde eleştirerek, işgalcilerin katliamlarının durdurulmasını ve İsrail’le normalleşmenin iptal edilmesini talep etti.