İsrail'in NATO ile milyon dolarlık anlaşması

Siyonist rejimin silah sanayi ve bilgi teknolojileri şirketi Elbit Systems, bugün Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi bir Avrupa ülkesiyle, zırhlı tanklara monte edilebilen insansız kule sistemlerinin tedariki için 100 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Habere göre, Elbit Systems, zırhlı tanklara monte edilebilen UTC insansız kule sistemlerini, İspanyol-Avusturya ortaklığı olan General Dynamics European Land Systems (GDELS) şirketine sağlayacak. Bu sistemler, ASCOD (Avusturya-İspanya İşbirliği Geliştirme) adlı zırhlı savaş araçlarına monte edilecek.

Bu sözleşme kapsamında, Elbit Systems, topçu ve komutan kameraları, tanksavar güdümlü füzeler (ATGM) ve seviye dört zırh koruması ile donatılmış insansız kule sistemlerini, 2027 sonuna kadar Avrupalı şirkete teslim etmek üzere tamamlayacak.