26 Ara 2024 11:01
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News ID: 85701204
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Siyonist rejim tarafından Gazze şeridi'nde 5 gazeteci daha şehit edildi + video

26 Ara 2024 11:01
News ID: 85701204
Siyonist rejim tarafından Gazze şeridi'nde 5 gazeteci daha şehit edildi + video

Tahran, İRNA- Siyonist rejim ordusu, görev başında olan beş Filistinli gazeteciyi daha katletti. 

Bu gazeteciler, Siyonist rejim ordusunun Nuseyrat  Kampı'ndaki Al-Avda Hastanesi önünde Kudüs Kanalı'nın canlı yayın aracına düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.  

Filistinli medya kuruluşları, şehit gazetecilerin isimlerini şu şekilde açıkladı:  

- Fadi Hassune

- İbrahim eş-Şeyh Ali

- Muhammed el-Led'a

- Faysal Ebu el-Kumsan 

- Eymen el-Cedi 

El-Meyadin Kanalı ise Gazze Şehri'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir konutun Siyonist rejim ordusu tarafından bombalandığını bildirdi. Bu saldırıda 30 Filistinli şehit oldu veya yaralandı ve cesetler hâlâ enkaz altında bulunuyor.

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