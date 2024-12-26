Siyonist rejim tarafından Gazze şeridi'nde 5 gazeteci daha şehit edildi + video

Bu gazeteciler, Siyonist rejim ordusunun Nuseyrat Kampı'ndaki Al-Avda Hastanesi önünde Kudüs Kanalı'nın canlı yayın aracına düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.

Filistinli medya kuruluşları, şehit gazetecilerin isimlerini şu şekilde açıkladı:

- Fadi Hassune

- İbrahim eş-Şeyh Ali

- Muhammed el-Led'a

- Faysal Ebu el-Kumsan

- Eymen el-Cedi

El-Meyadin Kanalı ise Gazze Şehri'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir konutun Siyonist rejim ordusu tarafından bombalandığını bildirdi. Bu saldırıda 30 Filistinli şehit oldu veya yaralandı ve cesetler hâlâ enkaz altında bulunuyor.