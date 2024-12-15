15 Ara 2024 12:30
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News ID: 85690520
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Gazze'de bir gazeteci daha şehit düştü / Medya şehitleri sayısı 195'e yükseldi

15 Ara 2024 12:30
News ID: 85690520
Gazze'de bir gazeteci daha şehit düştü / Medya şehitleri sayısı 195'e yükseldi

Tahran, İRNA - Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı bir medya merkezi dün, Sind Haber Ajansı muhabiri Muhammed Cebr El Karinavi'nin şehadetiyle birlikte, savaşın başladığı geçen yıl 7 Ekim'den bu yana bu şeritteki şehit gazetecilerin sayısının 195 kişiye yükseldiğini belirtti.

Filistin Özerk Teşkilatı'nın Gazze Şeridi Enformasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilerin öldürülmesini şiddetle kınarken, aynı zamanda dünya ülkelerine Siyonist rejimin gazetecilere ve medya mensuplarına karşı menfur suçlarla mücadele etmek için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.
Filistin Özerk Teşkilatı Enformasyon Bürosu, Gazze Şeridi'nde işlenen barbarca suçlardan Siyonist rejimi ve ABD ile Gazze'deki soykırımın suç ortağı İngiltere, Almanya ve Fransa'yı sorumlu tuttu.

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