Gazze'de bir gazeteci daha şehit düştü / Medya şehitleri sayısı 195'e yükseldi

Filistin Özerk Teşkilatı'nın Gazze Şeridi Enformasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilerin öldürülmesini şiddetle kınarken, aynı zamanda dünya ülkelerine Siyonist rejimin gazetecilere ve medya mensuplarına karşı menfur suçlarla mücadele etmek için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

Filistin Özerk Teşkilatı Enformasyon Bürosu, Gazze Şeridi'nde işlenen barbarca suçlardan Siyonist rejimi ve ABD ile Gazze'deki soykırımın suç ortağı İngiltere, Almanya ve Fransa'yı sorumlu tuttu.