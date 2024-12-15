Filistin Özerk Teşkilatı'nın Gazze Şeridi Enformasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilerin öldürülmesini şiddetle kınarken, aynı zamanda dünya ülkelerine Siyonist rejimin gazetecilere ve medya mensuplarına karşı menfur suçlarla mücadele etmek için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.
Filistin Özerk Teşkilatı Enformasyon Bürosu, Gazze Şeridi'nde işlenen barbarca suçlardan Siyonist rejimi ve ABD ile Gazze'deki soykırımın suç ortağı İngiltere, Almanya ve Fransa'yı sorumlu tuttu.
Gazze'de bir gazeteci daha şehit düştü / Medya şehitleri sayısı 195'e yükseldi
Tahran, İRNA - Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı bir medya merkezi dün, Sind Haber Ajansı muhabiri Muhammed Cebr El Karinavi'nin şehadetiyle birlikte, savaşın başladığı geçen yıl 7 Ekim'den bu yana bu şeritteki şehit gazetecilerin sayısının 195 kişiye yükseldiğini belirtti.
Filistin Özerk Teşkilatı'nın Gazze Şeridi Enformasyon Ofisi, Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilerin öldürülmesini şiddetle kınarken, aynı zamanda dünya ülkelerine Siyonist rejimin gazetecilere ve medya mensuplarına karşı menfur suçlarla mücadele etmek için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.
İlgili haberler
-
Gazze'de şehit sayısı 44 Bin 930'a yükseldi
Tahran, İRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze…
-
Hamas'ın 37. Kuruluş Yıldönümü Açıklaması: İlkelerimize bağlıyız
Tahran, İRNA -Hamas, hareketin 37. kuruluş yıldönümü münasebetiyle yayınladığı açıklamada,…
-
Hamas'tan Arap dünyasının sağlık bakanlarına: Gazze'nin sağlık sektörünü kurtarın
Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), yayınladığı bildiride, Irak'ın ev…
yorumunuz