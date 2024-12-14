Hamas'ın 37. Kuruluş Yıldönümü Açıklaması: İlkelerimize bağlıyız

Hamas'ın açıklamasında "Hamas, saldırıları durdurmak ve halkımızın acılarını sona erdirmek için büyük çaba göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir. Sunulan tüm girişimlere olumlu ve yüksek bir sorumlulukla yaklaşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Haklarımıza, ilkelerimize ve davaya bağlı kalarak, şehitlerin kanına ve fedakarlıklarına sadık kalmak suretiyle, halkımıza yönelik işgalci rejimin saldırılarını ve suçlarını durduracak her türlü ciddi ve gerçekçi girişimi kabul ediyoruz." vurgusunda bulunuldu.

Hamas açıklamasında "Gazze Şeridi'nin geleceğini işgalci rejimin kriterlerine göre belirlemeye çalışan her türlü uluslararası ve Siyonist projeyi reddediyoruz." hususlarına da yer verdi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas), 1987 yılında birinci İntifada sırasında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz Rantisi ve Muhammed Taha tarafından kuruldu.