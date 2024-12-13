13 Ara 2024 11:52
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News ID: 85688504
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Hamas'tan Arap dünyasının sağlık bakanlarına: Gazze'nin sağlık sektörünü kurtarın

13 Ara 2024 11:52
News ID: 85688504
Hamas'tan Arap dünyasının sağlık bakanlarına: Gazze'nin sağlık sektörünü kurtarın

Tahran, İRNA - Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), yayınladığı bildiride, Irak'ın ev sahipliğini yaptığı Arap ülkeleri Sağlık Bakanları Konseyi'nin 61. toplantısında Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin kurtarılması ve hastanelerin durumuna ilişkin acil kararların alınması ve pratik adımların atılmasını istedi.

Hamas, bildirisinde Gazze Şeridi'ne gerekli tüm uzmanlığa ve elemanlara sahip sahra hastanelerinin getirilmesi için Siyonist rejime karşı çeşitli yollardan baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Bu hareket aynı zamanda yaralıların ve ciddi durumdaki hastaların uygun tıbbi hizmet alabilmeleri ve hayatlarının kurtarılabilmesi için yurt dışına seyahat etme gibi olanakların  sağlanması başta olmak üzere çaba gösterilmesi ve Arap ülkelerinin sağlık bakanlarının acil önlemler almak için tüm yeteneklerinin kullanılması çağrısında da bulundu.

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