Hamas'tan Arap dünyasının sağlık bakanlarına: Gazze'nin sağlık sektörünü kurtarın

Hamas, bildirisinde Gazze Şeridi'ne gerekli tüm uzmanlığa ve elemanlara sahip sahra hastanelerinin getirilmesi için Siyonist rejime karşı çeşitli yollardan baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Bu hareket aynı zamanda yaralıların ve ciddi durumdaki hastaların uygun tıbbi hizmet alabilmeleri ve hayatlarının kurtarılabilmesi için yurt dışına seyahat etme gibi olanakların sağlanması başta olmak üzere çaba gösterilmesi ve Arap ülkelerinin sağlık bakanlarının acil önlemler almak için tüm yeteneklerinin kullanılması çağrısında da bulundu.