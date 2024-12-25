Yemen balistik füzesi Tel Aviv'in kalbini vurdu

Yahya Seri yaptığı açıklamada Filistin milletine destek çerçevesinde , Siyonist rejimin Gazze ve Yemen'deki saldırılarına yanıt olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri 'Filistin 2' ultrasonik balistik füzesiyle Yafa'daki (Tel Aviv) Siyonist rejimin askeri bir noktasını hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada füzenin hedefini isabetle vurduğu belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar askeri operasyonların devam edeceğini vurguladı.