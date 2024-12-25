Yahya Seri yaptığı açıklamada Filistin milletine destek çerçevesinde , Siyonist rejimin Gazze ve Yemen'deki saldırılarına yanıt olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri 'Filistin 2' ultrasonik balistik füzesiyle Yafa'daki (Tel Aviv) Siyonist rejimin askeri bir noktasını hedef aldığını duyurdu.
Açıklamada füzenin hedefini isabetle vurduğu belirtildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar askeri operasyonların devam edeceğini vurguladı.
Yemen balistik füzesi Tel Aviv'in kalbini vurdu
Tahran, İRNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Seri, Tel Aviv'in merkezindeki bir askeri hedefe füze saldırısı düzenlendiklerini duyurdu.
Yahya Seri yaptığı açıklamada Filistin milletine destek çerçevesinde , Siyonist rejimin Gazze ve Yemen'deki saldırılarına yanıt olarak Yemen Silahlı Kuvvetleri 'Filistin 2' ultrasonik balistik füzesiyle Yafa'daki (Tel Aviv) Siyonist rejimin askeri bir noktasını hedef aldığını duyurdu.
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