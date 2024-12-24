24 Ara 2024 14:00
Journalist ID: 5446
News ID: 85699388
T T
0 Persons

Ekler

Ensarullah: Yeni Ortadoğu Netanyahu'nun başına bela olacak

24 Ara 2024 14:00
News ID: 85699388
Ensarullah: Yeni Ortadoğu Netanyahu'nun başına bela olacak

Tahran, İRNA - Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi büro üyesi, İsrail rejimine yönelik saldırıların devam edeceğini vurgulayarak, "Yeni Ortadoğu, Netanyahu'nun başına bela olacak." dedi.

Yemen'in İsrail rejimine düzenlediği füze saldırılarının ardından, Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, X  hesabı üzerinden "Gazze'deki Filistin halkına yönelik İsrail rejiminin saldırıları sona erene kadar durmayacağız (askeri operasyonlar devam edecek)." ifadelerini paylaştı. 

El-Esed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Yeni Ortadoğu" hayalinin, kendisinin ve ithal edilen rejiminin başına bela olacağını anlayacağını belirtti.

Dün gece Yemen Silahlı Kuvvetleri, Filistin’in işgal altındaki topraklarında yer alan Yafa ve Askalan bölgelerindeki iki İsrail askeri hedefini "Yafa" tipi iki insansız hava aracıyla vurduklarını açıkladı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .