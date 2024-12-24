Ensarullah: Yeni Ortadoğu Netanyahu'nun başına bela olacak

Yemen'in İsrail rejimine düzenlediği füze saldırılarının ardından, Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, X hesabı üzerinden "Gazze'deki Filistin halkına yönelik İsrail rejiminin saldırıları sona erene kadar durmayacağız (askeri operasyonlar devam edecek)." ifadelerini paylaştı.

El-Esed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Yeni Ortadoğu" hayalinin, kendisinin ve ithal edilen rejiminin başına bela olacağını anlayacağını belirtti.

Dün gece Yemen Silahlı Kuvvetleri, Filistin’in işgal altındaki topraklarında yer alan Yafa ve Askalan bölgelerindeki iki İsrail askeri hedefini "Yafa" tipi iki insansız hava aracıyla vurduklarını açıkladı.