14 Ara 2024 17:59
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News ID: 85689862
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Mihail Kavlaşvili Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi*

14 Ara 2024 17:59
News ID: 85689862
Mihail Kavlaşvili Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi*

Tahran, İRNA - Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini askıya alma kararına karşı halkın protestoları devam ederken, Gürcü milletvekilleri bugün eski futbolcu Mihail Kavlaşvili'yi yeni cumhurbaşkanı olarak seçti ve onu Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yerine getirdi.  

Gürcistan cumhurbaşkanı, parlamentonun üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan bir meclis tarafından seçilir. Toplantıya katılan 225 üyeden 224’ü tek aday olan Mihail Kavlaşvili’ye oy verdi.

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