İran'ın bölgenin gıda merkezi olma kapasitesi

Alirıza Peymanpak İran ve Rusya Ortak Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bir toplantıda "İran'ın teknik ve ekonomik konumunun yanı sıra coğrafi ve jeopolitik konumu da bir gıda merkezi olma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor." diyerek "Kazakistan gibi Orta Asya ülkeleri tahıl ve diğer gıda ürünleri üretiminde yüksek kapasiteye sahipken, Pakistan ve Fars Körfezi ülkeleri gibi ülkeler gıda ürünleri ithalatında yüksek kapasiteye sahip; Bu kapasitenin gıda ürünlerinin hem taşınması hem de işlenmesi açısından dikkate alınması gerekmektedir." ifadesine dikkat çekti.

İran'ın gıda merkezi olma yolunda üç kapasitesinin olduğunu belirten Peymanpak "Öncelikle farklı gıda ürünlerindeki transit konusu gündeme gelir. Hukukta ve ülkenin ekonomik yapısında dikkat edilmeyen ikinci kapasite ise yeniden ihracat meselesidir.

Rusya'nın ambargosundan yararlanıp, Rus ürünlerini Polonya dahil Avrupa ülkelerine bile ihraç edebiliriz." ifadesini kullandı.

"Üçüncü kapasite ise kapasiteyi ürünleri işleyerek bölge ülkelerine ihraç etmek için kullanmaktır." diyen Tarım Bakanlığı'nın eski yetkilisi "Bu üç kapasiteyi kullanmak bizim için gıda güvenliği yaratıyor; Çünkü bir kriz durumunda İran'a ithal ve ihraç edilen malların yüksek kapasitesinden yararlanarak krizi daha kolay atlatabiliriz. Bir sonraki adım, gıda ürünlerinin transit ve işlenmesine girerek bölge ülkelerine satılmasıyla ülkeye büyük bir gelir sağlanmasıdır. İran'ı bölgesel bir merkez haline getirmenin bir sonraki avantajı, ülkenin onlarca yıldır hedeflerinden biri olan ancak hayata geçirilemeyen Kuzey-Güney Koridorunu harekete geçirmektir." diye ekledi.

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı'nın İran temsilcisi Vladislav Perpelkin bu toplantıda Rusya'nın İran'la ilişkilerinde Kuzey-Güney Koridoru çok önemli olduğunu işaretle "Gıda güvenliği İran-Rusya ilişkilerinin bir parçasıdır." dedi.