Avrasya Kara Para Aklamayla Mücadele Bölge Grubu'ndan İran'ın yüksek risk listesinden çıkarılmasına destek

Özellikle son iki yılda kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında ülkenin eylemlerine ilişkin çok sayıda sunumun ardından, Rusya, Belarus, Hindistan, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan oluşan bu grubun ana üyeleri olan Avrasya Kara Para Aklamayla Mücadele Bölge Grubu (EAG) toplantılarında İran İslam Cumhuriyeti bu grubun temsilcileri tarafından ve Asya ve Pasifik'te Kara Para Aklamayı Önleme bölgesel grubunun (APG) Başkanı olan Japonya başta olmak üzere bazı gözlemci üyeler, İran İslam Cumhuriyeti'nin eylemlerine destek verdiğini duyurarak İran İslam Cumhuriyeti'nin FATF'ın yüksek riskli ülkeler listesinden ayrılmasına katılma ve teknik yardım sağlama sözü verdi.

Avrasya Kara Para Aklamayla Mücadele Bölgesel Grubu'nun (EAG) 29 Kasım Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı Suçlarıyla Mücadele ve Önleme Yüksek Konseyi Sekreteri Hadi Hani'nin katılımıyla açıklanan ve bugün Avrasya Kara Para Aklamayla Mücadele Bölgesel Grubu'nun (EAG) internet sitesinde resmi olarak yayımlandığı gibi İran'ın yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarılması için üyelerin İran'a teknik yardım konusunda taahhütte bulundukları açıkça vurgulandı.