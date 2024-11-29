Rusya: Suriye'nin Halep kentinde 400'den fazla El Nusra terör örgütü teröristi öldürüldü

Tas haber ajansında yer alan habere göre, Rusya'nın Suriye'deki Muhalif Tarafları Uzlaştırma Merkezi Komutan Yardımcısı Oleg Ignasiuk "Suriye ordusu, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Halep ve İdlib vilayetlerinde hükümet güçlerinin mevzilerine saldıran El Nusra örgütüne ait 400'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

Ignasiuk sözlerinin devamında "El Nusra terör örgütüne bağlı yasa dışı silahlı birimler, 27 Kasım günü sabah saat 07.50'den (yerel saat) itibaren Halep ve İdlib vilayetlerinde Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarına başladı." ifadesine dikkat çekti.

Suriye ordusu, Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle şiddetli çatışmalara girdi. Son 24 saatte terör birimlerinde büyük güç ve malzeme kaybı yaşandı. En az 400 militan etkisiz hale getirildi.

Rus ordusuna göre, El Nusra terör örgütü güçleri geçtiğimiz gün Suriye ordusunun güvenli bölgelerdeki (gerginliği azaltma), mevzilerine 13 saldırı düzenledi. İdlib ilinde 12, Halep ilinde ise bir saldırının yapıldığı bildirildi.