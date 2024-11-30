30 Kas 2024 15:50
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News ID: 85675595
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Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin demiryolu işbirliğini güçlendirme önerileri

30 Kas 2024 15:50
News ID: 85675595
Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin demiryolu işbirliğini güçlendirme önerileri

Moskova, İRNA - İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Demiryolları Genel Müdürü, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin demiryolu başkanlarının beşinci toplantısında, İran İslam Cumhuriyeti’nin demiryolu, transit ve lojistik işbirliğini güçlendirme önerilerini sundu ve ülkemizin Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan stratejik konumunu açıkladı.

Cebar Ali Zakeri, basına kapalı olarak Moskova’da düzenlenen bu toplantıda, tarifelerin uyumlaştırılması ve yük taşımacılığının artırılması için İran-Rusya-Azerbaycan üçlü toplantısının düzenlenmesini önerdi.

Zakeri, İran Demiryolları’nın, Doğu Asya’dan Batı Asya’ya bir bağlantı köprüsü ve Avrupa ile Asya’nın iki önemli kıtası arasında bir geçiş yolu olarak benzersiz konumuna dikkat çekerek, bu fırsatı Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkelerle transit ve lojistik alanında ortaklık ve işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için kullanmayı hedeflediğini belirtti.

Demiryolları Genel Müdürü, özellikle İran üzerinden geçen doğu-batı ve kuzey-güney rotalarının transitini canlandırma çabasıyla, ulaşım ve transit alanında ikili ve çok taraflı işbirliğini geliştirmenin büyük fayda sağlayacağını ve İran Demiryolları ağı, Orta Asya ülkeleri, Türkiye ve Pakistan demiryollarına bağlı olduğunu belirtti. 

Zakeri, kuzey-güney kıtalararası koridorunun üç dalı, Çin’den Avrupa’ya bağlantı sağlayan Güney Koridoru, Almatı-Bender Abbas geçidi, Almatı-Tahran-İstanbul demiryolu geçidi ve İslamabad-Tahran-İstanbul geçidini en önemli demiryolu geçitlerinden biri olarak tanımlarken İran’ın, Çin, Rusya ve Orta Asya ülkelerinden İran, Hindistan, Pakistan ve Avrupa’ya mal taşımacılığı için daha iyi koşullar, kolaylaştırılmış imkanlar ve gerekli kapasitenin artırılmasıyla bu uluslararası transit geçişlerini operasyonel hale getirmek için çalıştığını ifade etti. 

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