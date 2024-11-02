2 Kas 2024 10:39
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News ID: 85646727
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Şanghay İşbirliği Örgütü, Siyonist rejimin İran'a saldırısını kınadı

2 Kas 2024 10:39
News ID: 85646727
Şanghay İşbirliği Örgütü, Siyonist rejimin İran'a saldırısını kınadı

Tahran, İRNA - Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye ülkeler, 26 Ekim 2024 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri merkezlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Şanghay İşbirliği Örgütü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Batı Asya'daki durumun gerginleşmesinden derin endişe duyduklarını belirtti ve bu durumun uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için gerçek bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti.

Örgüte üye ülkeler, bölgede durumu istikrara kavuşturmak için yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla, Birleşmiş Milletler Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen normlarına uygun olarak, acilen etkili önlemler alınmasını talep etti.

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