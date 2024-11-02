Şanghay İşbirliği Örgütü, Siyonist rejimin İran'a saldırısını kınadı

Şanghay İşbirliği Örgütü yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Batı Asya'daki durumun gerginleşmesinden derin endişe duyduklarını belirtti ve bu durumun uluslararası barış, güvenlik ve istikrar için gerçek bir tehdit oluşturabileceğine dikkat çekti.

Örgüte üye ülkeler, bölgede durumu istikrara kavuşturmak için yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla, Birleşmiş Milletler Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen normlarına uygun olarak, acilen etkili önlemler alınmasını talep etti.