6 Tem 2024 17:02
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News ID: 85531513
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Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

6 Tem 2024 17:02
News ID: 85531513
Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Tahran, İRNA - Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Mesud Pezeşkiyan'ı İran cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, yayınladığı mesajda Mesud Pezeşkiyan İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

ŞİÖ Genel Sekreteri'nin Pezeşkiyan'a hitaben mesajında "İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Sizin cumhurbaşkanlığınız döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin daha da büyük başarılara, refaha ve mutluluğa ulaşacağına inanıyoruz. Halklarımızın başarısı için küresel dayanıklılığın, bölgesel güvenliğin ve karşılıklı yarar sağlayan iki yönlü işbirliği mekanizmasının ana garantörlerinden biri olarak Şangay İşbirliği Örgütü'nün gelişmesini sağlamak için İranlı meslektaşlarla birlikte çalışmaya kararlıyız. " ifadelerine yer verildi.

Mesud Pezeşkiyan, 14. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu oy çokluğuyla kazanarak İran' ın yeni cumhurbaşkanı oldu.

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