İran'ın da katılım gösterdiği Şangay Örgütü hükümet başkanları toplantısı İslamabad'da başladı

Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinin açılış oturumu Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in konuşmasıyla başladı.

İslamabad'daki toplantıda İran'dan giden heyete İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Seyyid Muhammed Atabek başkanlık ediyor.

İran temsilcisi, İslamabad Toplantı Salonu'na gelişinde Pakistan Başbakanı ve Senatör Ishak Dar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı.

Katılımcı heyet başkanlarının konuşmalarının ardından Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin devlet başkanlarının 23. toplantısına ilişkin ortak belgenin imzalanması bekleniyor.

Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı, Şanghay Zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı ve Ticaret Bakanı ile de bir araya gelecek