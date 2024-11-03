İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane, X sosyal medya hesabında yayınldığı mesajda "Sırbistan'ın Novi Sad kentinde tren istasyonunun çatısının çökmesi olayında can kaybının yaşanması büyük üzüntüye yol açtı." ifadesine yer vererek "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, Sırbistan hükümeti ve halkıyla sempati duyuyoruz." paylaşımında bulundu.
1 Kasım Cuma günü Sırbistan'ın kuzeyinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Bekaî'den Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı mesajı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir mesaj yayınlayarak, Sırbistan tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî Hamane, X sosyal medya hesabında yayınldığı mesajda "Sırbistan'ın Novi Sad kentinde tren istasyonunun çatısının çökmesi olayında can kaybının yaşanması büyük üzüntüye yol açtı." ifadesine yer vererek "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, Sırbistan hükümeti ve halkıyla sempati duyuyoruz." paylaşımında bulundu.
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